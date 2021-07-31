Ali Koç'tan Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza açıklaması

Fenerbahçe divan kurulunda konuşan Koç, Vitor Pereira'ya güvendiklerini belirterek, "Tanıdığımız bir ismi Vitor Pereira'yı görev başına getirdik ve bu konuda içim çok rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılacak isimlerin olduğuna dikkat çeken Koç, transfer iddialarıyla ilgili olarak, "Boupendza ve Vedat Muriqi ile ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bilinçli olarak beklemedeyiz. Menajerler, bazı gazeteciler var işin içerisinde. Boupendza için 1 kere görüşmedik. Sorsanız eli kulağında... Vedat Muriqi 2 gün tatile geliyor. Fenerbahçe'ye transfer olmaya geldi diyorlar. Yok. Vedat kulübüyle devam ediyor. Bizden bir şey gelene kadar çıkan hiçbir şeye inanmayın." dedi.