Ali Koç'tan hakem eleştirisi

Başkan Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz."

'Bu sene biraz erken başladılar'

"Konuşmuyoruz diye eleştiri alıyoruz ama ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Biz sahaya odaklanmaya çalışıyoruz ama bizim dışımızda gelişen saha dışı olayları var. Bu sene biraz erken başladılar. Bazı hakem hataları ve bazı kasıtlı hareketler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Hakem kararlarında bir standartsızlık var. VAR kararlarında da öyle. Türkiye'de bir hakem krizi var."

"VAR diye bir sistem geldi. Bu teknoloji sayesinde neredeyse %100 isabetli kararlar geliyor. İnsanlar, VAR gibi bir teknoloji gelince minimize edilmiş hatalar bekler. Bu teknoloji iyi kullanılırsa fayda verir, bu teknolojiyi kullananlar da insanlar."

"Özellikle odağında Fenerbahçe'nin olduğu hakem krizlerinden Türk futbolunun kaosa sürüklendiğini görüyoruz. Hakemlik çok zor bir meslek ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Hakemlik camiasında değişik dengeler ve güç odakları olduğu söyleniyor."