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Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakmazken, yönetim kurulu üyeleri de tam kadro protokol tribününde yer aldı.

Spor 15.08.2022, 22:00
Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı mücadelede takımını yalnız bırakmazken, yönetim kurulu üyeleri de tam kadro protokol tribününde yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, takımını yalnız bırakmadı. Protokol tribününde yerini alan Başkan Koç’a tüm yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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