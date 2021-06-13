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Ali Koç, Sırp menajer ile birlikte maçı takip ediyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin U19 Ligi’nde oynadığı Trabzonspor maçını Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte izliyor.

Spor 13.06.2021, 17:46
Ali Koç, Sırp menajer ile birlikte maçı takip ediyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin U19 Ligi’nde oynadığı Trabzonspor maçını Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte izliyor.

Fenerbahçe’nin U19 Ligi’nde Trabzonspor ile karşılaştığı maçı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte takip ediyor. Dusan Tadic gibi bir çok önemli ismin menajerliğini yapan Mladenovic’in, Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin maçını izlemesi dikkat çekti.
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