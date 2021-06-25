Ali Koç önümüzdeki yıl şampiyon olacaklarını söyledi

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

"REKOR KIRDIK"

"Bayram Markel kardeşimiz boksta olimpiyat kotasını aldı, rakamımız 19'e çıktı. 25 diyorlar, 22'ye razıyız. Zaten rekor kırdık"

"AFFEDİLMEYE KARŞI DEĞİLİM"

"İki kongre üyemizle yollarımızı ayırdık, ihraç kararı verildi. İhraç edilen üyeleri yeniden kazandırmak istiyoruz. Hayatta herkes ikinci şansı hak eder, ben böyle bir affedilme konusuna karşı değilim."

"BİR KİŞİ VARDI, O DA İSTİFA ETTİ"

"Bizler ne yaptık ihraç konusunda? Biz geldiğimiz zaman ihraç kararları vardı. 25 kişinin FETÖ dosyası vardı, 7 üyemizin diğer dosyaları vardı. Bizim yönetim anlayışımızda mecbur kalmadıkça bu yolda ilerlemek var. Bizim yaptığımız bir şikayet vardı, o kişi de zaten soruşturması başlamadan istifasını verdi."

"30-35 SAYFALIK KONUŞMA METNİM VAR"

"30-35 sayfalık bir konuşma metnim var ama bu konulara hiç girmeyeceğim."

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

"3 yıl evvel burada büyük bir coşkuyla başkan olduk. 20 yıllık bir başkanlık ve yeni bir aday olan ben kazandım. O gün demokrasi şöleni açısından çok iyi bir sınav verdik camia olarak. Sizlerin çok büyük beklentileri vardı, bizim de öyle... Bu geçirdiğimiz zorlu 3 senede, niyetlerimizin, emeklerimizi, çabalarımızın, hedeflerimizin, kalbimizin karşılığını ne yazık ki alamadık."

"FUTBOL DIŞINDA BAŞARILIYIZ"

"Futbol dışı tüm branşlarda başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Finallere kaldık. Diğer rakiplerimize oranla başarılı sonuçlar aldık, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebilirim."

"FUTBOLDA İSTEDİKLERİMİZ OLMADI"

"Futbolda istediklerimiz olmadı, seçtiğimiz hocalar, onlarla yapmak istediklerimiz olmadı. Beklenti çok yüksekti, hele ilk sene yaşadığımız hayal kırıklığı büyük üzüntülere, acılara sebebiyet verdi."

"YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

"İlk defa kötü bir süreç yaşanmıyor, bunu en kısa süre içerisinde telafi edeceğimizi söyleyebilirim. Bugüne kadar hiç bir şey vaad etmedim ama bu kez size bir söz veriyorum; 3 yılın bize kattığı sıkıntılar bize çok şey kattı. Yepyeni bir sayfa açıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz, hırslıyız."

"HEPİMİZİN MUTLU OLACAĞI BİR DÖNEM YAŞAYACAĞIZ"

"Önümüzdeki sezondan başlamak üzere hepimizin mutlu olacağı bir dönem yaşayacağız. Zaman zaman suçluyorsunuz, masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz diyorsunuz, haklı olabilirsiniz ama Sivas maçında yaşadığımız hayal kırıklığı yaşamasaydık doğru hareketle şampiyon olabildiğimizi herkese gösterecektik."

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYONUZ"

"Önümüzdeki sezon şampiyonuz. Allah izin verirse önümüzdeki sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız. Taraftarlarımızın içi rahat olsun."

"DİĞER KULÜPLER ARTIK..."

"Şampiyonluğun sadece sahada yakalandığı günlere göreceğiz. O zamana kadar da değişim başlamıştır. Belirli başlı kulüpler istediği gibi eskisi kadar kuvvetli değildir, talepkar değildir. Ben bunu görüyorum ama daha da gidecek yolumuz var."

"SAMANDIRA BAMBAŞKA OLACAK"

"Samandıra bambaşka olacak, görmeyi arzu ettiğiniz o hırsı Samandıra'ya öyle bir aşılayacağız ki bunun yansımalarını sahada göreceksiniz."

"SİVASSPOR MAÇINI KAZANSAYDIK..."

"İlk senemiz çok kötüydük, ikinci senemiz de 21. haftaya kadar yarışa ortaktık, sonrasında neler olduğunu herkes biliyor. Bu sene ise Sivasspor maçını kazansaydık ne dünkü gibi konuşmalar olurdu, ne de önümüze bakarken herhangi bir karamsarlıkla karşılaştırdık."

"KARŞIMIZA ÇIKMIYORLAR"

"Eyüp Yeşilyurt'un çekilme sebebi bu adaylık sürecinde yaşadıkları "Ali Koç nefretiyle" doldurulmasıdır. Çıkın karşımıza diyorlar, çıkmıyorlar. Buradaki asıl hedef yıpratalım, yıpratalım, yıpratalım. Bu zihniyette olan insanların Fenerbahçe'ye faydası olamaz."

"FENERBAHÇE'DE PYK VAR"

"Fenerbahçe'de bir PYK var; Paralel Yönetim Kurulu. Bu arkadaşlar, federasyona gidiyorlar, konuşuyorlar. Acaba TFF'ye gittikleri zaman çok sevdikleri Fenerbahçe'nin 28. şampiyonluk talebi için konuşuyorlar mı, harcama limitleri için konuşuyorlar mı, bizim hakkımızı savunuyorlar mı yoksa Fenerbahçe'ye iyi mi yapıyorsunuz diyorlar. Yoksa "Aman 28. şampiyonluğu onaylamayın, biz geleceğiz" mi diyorlar. Bu nasıl bir Ali Koç nefreti."

"HAKKIMIZI HELAL ETMEYİZ DİYORLAR"

"Şehir dışından dernekler, kongre üyeleri bir sürü gelenler oldu, ziyaret ediyorlar. İki tane konuyla karşı karşıyayım. Bir taraf diyor ki; gereken cevabı vermezseniz hakkımızı helal etmeyiz. Bir taraf da diyor ki; Aklını kaybetmiş bir durum sergileyen insanlara cevap vermek için Fenerbahçe'yi küçük düşürmeyin."