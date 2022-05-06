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Ali Koç: "Maç bittikten sonra (Trabzonspor-Antalyaspor) 1-2 başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; ’Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim’."
Ali Koç: "Maç bittikten sonra (Trabzonspor-Antalyaspor) 1-2 başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; ’Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim’."
Spor 06.05.2022, 16:42
Ali Koç: "Maç bittikten sonra (Trabzonspor-Antalyaspor) 1-2 başkan tebrik mesajı girdi. Başkanlar whatsapp grubuna ben de şu mesajı attım; ’Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim’."