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Ali Koç: "Kötü oynarken de üç puan almak önemli"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatayspor maçının ardından stat çıkışı açıklamalarda bulundu. Koç, Hatay’ın çok güzel bir şehir olduğunu maçın ise zor olacağını bildiklerini ancak öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Spor 02.02.2021, 20:16
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Ali Koç: "Kötü oynarken de üç puan almak önemli"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Hatayspor maçının ardından stat çıkışı açıklamalarda bulundu. Koç, Hatay’ın çok güzel bir şehir olduğunu maçın ise zor olacağını bildiklerini ancak öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Hatayspor’u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Koç kötü oynarken de üç puan almanın önemli olduğunu, kaleci Altay’ı da tebrik ettiğini belirterek, “Mesut Özil, 15-20 dakika süre alabildi, kendini gösterme fırsatı olmadı tabii. Gönül isterdi ki, Almanya’dan geldiği zaman karantina süreci olmasaydı. Bu süreç olmasaydı daha hazır olurdu. Sonuçta pandemi dönemi yaşıyoruz. kurallara riayet etmek zorundayız. İlk defa sahaya ayak basması bizim için olumlu. Altay’ı tebrik ediyorum. Harika bir oyun çıkardı. Hatay’a gelmek her zaman güzel. Burası çok güzel bir şehir. İple çektiğimiz bir deplasmandı. Zor olacağını biliyorduk. Öyle ya da böyle 3 puanla ayrıldık. Şampiyonluk yolunda alınan üç puan. Hele ki nispeten iyi oynamadığımız bir maçta bunu almak daha da önemli” dedi.

Fenerbahçeli taraftarlara da teşekkür eden Başkan Koç, “Havaalanından otele kadar takımımızı karşılayan taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Üç puan onlara armağan olsun. Diğer takımlar da buraya geliyor ama, Fenerbahçe geldiği zaman herhalde farklı oluyor. Yeni stat açılacağı zaman mümkünse Fenerbahçe’yle özel bir maç yapılırsa belki de daha iyi olur. Normal lig maçından daha iyi olacaktır. Biz önerilerimizi ilettik” dedi.

Başkan Koç maçın ikinci yarısına devam edemeyen Gustavo ile ilgili olarak ise, “İnşallah Gustavo’da ciddi bir durum yoktur. O kolay kolay maçı terk edecek bir oyuncu değil. Ondan dolayı endişeliyiz” dedi.

Transferde ne gaza geldiklerini ne de gaza getirdiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “İrfan Can Kahveci için ve camiamız için hayırlı uğurlu olsun. Çok söylenecek şey var. Hiç söylenmeyecek şeyler de var. 3 sene de bizim transfer de nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncuları almayı hedefliyoruz. İmzadan sonra konuşmayı tercih ediyoruz. Mesut Özil transferinde söyledim ne gaza geldik ne gaza getirildik. İrfan Can üzerinden bakacak olursak Başakşehir böyle bir tasarruf yapıyorsa biz de ilgileniriz dedik. Emre Belözoğlu Başakşehir’e yazılı başvuruda bulundu. Rekabet her zaman olacaktır rekabette, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Başakşehir Kulübü başkanıyla, profesyonelleriyle bizim gördüğümüz kadarıyla teklifleri aldılar son dakikaya kadar, kulüplerin çıkarlarında ne uygun gördülerse ona göre hareket ettiler. Bu sürecin ben son ayağına dahil oldum. Transferin son ayağında ben İrfan Can’la şahsen görüştüm. ’Nerede oynayacaksın, tercih yaptın mı?’ diye sordum. Sadece kulüplerin anlaşması değil, oyuncunun da arzu etmesi lazım. Hiçbir sıkıntı görmeyince imzaları attık” dedi.
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