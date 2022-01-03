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Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, kulüp başkanı Ali Koç'un corona virüsü (koronavirüs) test sonucunu pozitif çıktığı duyuruldu.
Spor 03.01.2022, 10:40
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulüp başkanı Ali Koç'un corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
İşte kulübün açıklaması
"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme
Başkanımız Ali Koç'un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."