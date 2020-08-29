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Ali Koç: "Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız"

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ, TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NUN (TFF) EKİM AYINDAN İTİBAREN MAÇLARA STAT KAPASİTESİNİN YÜZDE 30'U KADAR SEYİRCİ ALINMASI KARARIYLA İLGİLİ, "KOMBİNE SATMAKTANSA MAÇ BİLETİ ALMA HAKKINI SATACAĞIZ. BU HAKKI ALANLAR MAÇ BİLETLERİNİ, MAÇ GÜNLERİ YÜZDE 20 DAHA UCUZ ALABİLECEKLER" DEDİ.

Spor 29.08.2020, 17:02
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Ali Koç: "Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ekim ayından itibaren maçlara stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması kararıyla ilgili, "Kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız. Bu hakkı alanlar maç biletlerini, maç günleri yüzde 20 daha ucuz alabilecekler" dedi.

TFF’nin ekim ayı itibarıyla mücadelelere stat kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alma kararına ilişkin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan açıklama geldi. Koç, "Son olarak buraya gelen konuklarımızın da sorduğu bir konu var; kombine. Bu sene farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Kombineden ziyade maçlara bilet alma hakkını ilk önce satacağız. Yarın öbür gün bununla ilgili açıklamaları yapacağız. Ne yazık ki malum sebeplerden dolayı stadımızın tamamını satışa çıkartamıyoruz. Ama son 2 senedir 38 bin, 39 bin averajlarla sağ olsun taraftarlarımız Fenerbahçe’yi hep bu konuda önde tuttular. Doğal olarak hep bir rağbet, talep var. İyi günde de kötü günde de yanımızdalar. Ama bu sene malum sebeplerden dolayı kısıtlı bir seyirci alabileceğiz. Şimdi o uygulama şu an düşünülen ancak gidişat neyi gösterir göreceğiz ama şu an düşünülen ekim ayından itibaren locaların tam olarak yüzde 100 kapasiteyle, geri kalan statların da her tribününün yüzde 30 kapasiteyle satılabilmesine müsaade ediyor. İnşallah böyle başlayabiliriz, ondan sonra üstüne koyarak gideriz. Bu bağlamda kombine satmaktansa maç bileti alma hakkını satacağız. Bu hakkı alanlar maç biletlerini, maç günleri yüzde 20 daha ucuz alabilecekler. Sattığımız haklar, satacağımız bilet kapasitesinin üstündeyse TC kimlik numarası kullanılarak dönüşümlü bilet alma hakkını sağlayacaklar. Taraftarlarımız sağ olsunlar çok cömertler, çok sadıklar, her zaman bunu söylüyoruz. Neden tekrar bunu söylüyorum? Çünkü ‘siz kombineye çıkın, biz alalım, maça gidelim ya da gidemeyelim hiç fark etmez’ diyen çok insan var. En adil ve en çok sayıda bu kısıtlı kapasiteyi en çok taraftarla, tekil taraftarla doldurabilmek için böyle bir uygulamaya karar verdik. Bakalım ne olacak ama taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi bugün de bizim yanımızda olmalarını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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