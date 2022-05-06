Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu insan yok aranızda?"
Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu insan yok aranızda?"
Spor 06.05.2022, 15:20
Ali Koç: "Kendi taraftarlarına silahsız sevinin çağrısında bulunup, o maçta silahlı bir pankartı oraya asmak tam bir akıl tutulmasıdır. Hiç mi sorumlu insan yok aranızda?"