Ali Koç ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerginlik! "Sen nereden biliyorsun Acun"

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda fikir değiştirdi. Emre Belözoğlu'nun bir şansı hak ettiğini düşünen Koç, Sivas yenilgisi sonrasında arayışlara başladı.

Şampiyonluk fırsatının kaçtığı Sivas maçında 2-0 geriye düşülmesinin ardından dakikalar 51'i gösterirken Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın oyundan alması Ali Koç'u çileden çıkardı. Maç sırasında oturduğu yerden kalkarak içeri giren Koç, birlikte maçı izlediği isimlere “Böyle değişiklik olmaz. Geçen haftalarda da değişiklikler sonrasında takım hep geriye gidiyordu ama bu artık kabul edilemez. Ozan'ın çıkması olacak iş değil” diyerek tepki gösterdi, yenilginin ardından adeta yıkıldı.

Belözoğlu'nun tecrübesiz oluşunun gelecek yıl için de sorun olacağını düşünen Koç, yeni dönemde deneyimli bir isimle çalışma kararı aldı.