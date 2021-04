Ali Koç: "Güzel bir kimya yakaladık"

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Fenerbahçe'nin kulüp başkanı Ali Koç, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ali Koç, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı futbolcuları ve teknik heyeti kutlayarak, "İki taraf için de önemli bir maçtı. Mutlu ve başarılı olan biz olduk. BAY haftası öncesi önemli bir virajı geçtik." dedi.

Medipol Başakşehir'in bu sezon şansızlıklar yaşadığını vurgulayan Koç, "İyi futbol oynuyorlar ama karşılığını alamıyorlar. 7 hafta kaldı, bizim 6 maçımız var. Ligde her şey olabilir. Biz son 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaçırdık. Son haftaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. İnanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör değişikliği

Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle havanın değiştiğini belirten Koç, "Topla çok oynuyoruz, topu ayağımızda tutuyoruz. Rakibimize az şans veriyoruz. Dolayısıyla şu anki gidişattan, oynadığımız futbol ve sonuçlardan memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yakaladıkları havayla devam etmek istediklerini anlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şey olabilir. Üçüncü de, ikinci de, birinci de ipi göğüsleyebilir. Yakaladığımız havayı engelleyebilecek sakatlık veya Kovid olmaz inşallah. İkisinden de zarar görmeden, sonuna kadar en iyi şartlarda inşallah ipi göğüsleriz. Buna inanıyoruz. Biz de dahil her takım puan kaybedecektir. Kalan 6 maçın 5'ini kazanıp, birinden beraberlikle ayrılırsak her şey olabilir."

Eski teknik direktörleri Erol Bulut'un takıma çok emek verdiğini vurgulayan Koç, "Ona inandık ve sezona onunla başladık. Sezon öncesinde çok analiz yaptık. Yapay zekaya kadar kullandık. Kan değişikliği ihtiyacı kanaatine vardık. Buraya kadar Erol hoca getirdi, büyük emeği var. Birkaç kez kötü süreç yaşadık, her kötü süreçte de hoca değişmez. Erol hocayla 10 maçın 9'unu kazandığımız süreç de oldu. Erol hoca mert bir arkadaştı, menajerlik işleri olmayan biriydi." şeklinde konuştu.

Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun bir futbol felsefesine sahip olduğunu kaydederek, "Yıllardır kendini buna hazırlıyor. Hoca olarak da çok hırslı. Futbolcular da kendisini seviyor ve ona inanıyor. Güzel kimya yakaladık. İnşallah bu değişikliğin meyvelerini toplarız. Tabii Erol hoca olmasaydı belki şampiyonluğu bile konuşmayabilirdik." yorumunu yaptı.

Kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat olduğunu hatırlatan Koç, "Altay sadece iyi kaleci değil, iyi bir insan. 'Çok geçmiş olsun' diyorum. Altay'ın milli takımın Avrupa turnuvalarına yetişme ihtimali yüksek. Sadık da ameliyat oldu, o dönüyor." ifadelerini kullandı.

Ümit Öztürk'e eleştiri

Ali Koç, Medipol Başakşehir maçında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Ümit Öztürk'e de tepki gösterdi.

Süper Lig'de tüm kulüplerin hakemleri eleştirdiğine dikkati çeken Koç, şunları söyledi: "Süper Lig'de herkes hakem performansından ve standart yakalanmamasından dolayı şikayet ediyor. Biz en çok vaka yaşayan ama en az şikayet eden kulüplerin başındayız. Bu yüzden taraftarlarımız tarafından tenkit ediliyoruz. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Kimin sesi çıkarsa, kim daha çok bağırırsa onun kazandığı ortam olmamasını istiyoruz. Böyle bir ortam olmaması için ilkelerimize uymaya çalışıyoruz."

"VAR odasındaki arkadaş Ümit Öztürk ile Fenerbahçe olarak sıkıntılarımız var." diyen Koç, "VAR odasında olsun, sahada olsun hakemlik yaptığı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt hocanın işini kolaylaştırmadı, zorlaştırdı. Yediğimiz golden önceki pozisyonda yardımcı olmalıydı. Birkaç pozisyonda kırmızı kart vardı, bunları orta hakemin kaçırması normal. Orada yardımcı olabilirdi." diye konuştu.

(Maçkolik)