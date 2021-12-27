Son Dakika
Ali Koç: "Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık."
Ali Koç: "Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık."
Spor 27.12.2021, 16:46
Ali Koç: "Geldiğimiz nokta itibariyle keşke bu süreç hiç olmasaydı diyoruz. Bu süreçten Fenerbahçe alnının akıyla çıktı ama çok da zarar gördü. Çok yıprandık."