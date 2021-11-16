Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi kurban kestirdi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Son haftalarda alınan kötü sonuçlar, yönetimin de bir hayli moralini bozmuş durumda.

Yönetim, kötü gidişata dur demek için harekete geçti. Başkan Ali Koç, derbi öncesi Kızıltoprak Camii imamını davet ederek, kötü gidişatın son bulması için kurban kesti.

Ensonhaber ekibi konuyla alakalı olarak gazeteci Ferudun Niğdelioğlu ile irtibata geçti.

KALE DİREKLERİNİ OKUTTU

Niğdelioğlu'ndan alınan bilgilere göre; alınan kötü sonuçlar için kurban kesen Ali Koç, Kızıltoprak Camii olarak bilinen Zühtü Paşa Camii imamını stada davet ederek kötü gidişata dur demek için kendisinden dua etmesini istedi.

Ayrıca imamdan, kale direklerine okuyup gol olmaması için dua etmesi istendi.

Olayın üzerine cami imamı, Koç'a, "Ben büyü yapmam ya da büyü çözmem, sadece Allah'ın (CC) ayetlerini okurum ve nazarlardan korunmanız için dua ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ensonhaber