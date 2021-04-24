Ali Koç: Galatasaray'a yayın teklifini yeniliyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

1959 öncesi şampiyonluklara değinen Koç, geçmişte başvuruların olduğunu yalanladı.

Koç açıklamalarında, "1959 öncesi şampiyonluklarımız, son dönemde çok konuşuluyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Biz hakkımızı istiyoruz. Türk futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok bilgi ve belge söz konusudur.

Şu an Süper Lig, 14 takımın şehirleriyle mücadele etmektedir. 1959-1967 yılları arasındaki liglerde sadece 3 şehirden takımlar arasında yapılan şampiyonluklardı. 1935 yılında, 22 farklı şehir takımlarının katıldığı bir turnuva sonunda Fenerbahçe şampiyon olmuştur.

"YAYIN TEKLİFİNİ YENİLİYORUM"

Ezeli rakibimizden bahsetmişken, gelin ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım hukukçularımızla, yöneticilerimizle, gerekiyorsa başkan seviyesinde istediğiniz hangi mecra olursa olsun, konuşalım. Bu teklifimizi yenilemek istiyorum.

Sonuna kadar tartışmayı, hem kamuoyunun daha sağlıklı bilinçlenmesi için hem de polemiklere fırsat vermeden bu konuyu en iyi şekilde değerlendirmek için doğru bir öneri olduğunu düşünüyoruz.

"HAKKIMIZIN ER YA DA GEÇ VERİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Talep ettiğimiz hakkımızın, er ya da geç verileceğine inanıyoruz. Top artık federasyonda. Federasyonun vereceği karar aslında hem tarihine hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir.

Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Yıllardır bekleyen bir konu. Biz olalım ya da olmayalım, bundan sonraki yönetimler de takip edecektir." ifadelerini kullandı.

(Ensonhaber)