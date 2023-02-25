Ali Koç: “Futbol ailesi olarak konteyner kent çalışması yaptık”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, futbol ailesi olarak konteyner kent çalışması yaptıklarını aktararak herkesi 1 Mart’ta düzenlenecek kampanyaya davet etti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaşanan deprem felaketiyle alakalı konuştu. Koç, “Bugün öncelikle futbol ailesine, bizim misafir olan kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Trabzonspor maçıyla başlayan burada devam eden ve inşallah yarın Beşiktaş-Antalyaspor maçında tekrar hep beraber olacağız. Bu futbolun içinde alışık olmadığımız iklimin, birlik ve beraberliğin, ayrıştırmanın geri kaldığı, sevginin, saygının ve vatan için neler yapabileceğimizin tartıştığımız ortamın öne çıktığı bu iklimin sadece futbolda değil, tüm ülkemizde kalıcı olmasını istiyorum. Birinci günden itibaren milletçe, yek vücut, elinden geldiğince mücadele ettiği tablo ile karşı karşıyayız. İçimiz acıyor. Böyle bir acıyı Allah, hiçbir ülkeye göstermesin. Aynı zamanda gururluyuz; milletçe bıçak kemiğe dayandığı zaman, neler yapabileceğimizi, yaşamak, görmek, gurur duyacağımız bir unsur. Ben de umutlu olmak istiyorum. Bu kadar yaşanandan sonra inşallah ders alırız. Devletiyle, hükümetiyle, vatandaşı ile ve gelecek nesillere doğal afetlerde çok daha kendini iyi hazırlamış bir ülkeyi bırakmak için Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu sefer de ders almazsak, dünyanın en güzel ülkesinin, genç nesillere, geleceği daha güzel bırakmak için buradan ders almazsak hiçbir şeyden ders almayız. Onun için hem acılıyız hem gururluyuz hem de umutluyuz. Şu dönem açık ve net devletçe, milletçe el ele omuz omuza olmamız gereken bir dönem. Hassasiyet tavan yaptığı bir dönem” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz on binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşılamak”

Futbol ailesi olarak, çok geniş kitlelere hitap ettiklerine değinen Başkan Koç, 1 Mart günü düzenlenecek kampanya ile ilgili bilgiler vererek şunları söyledi:

“Milyonlardan öte ifade edebilecek bir ayak izimiz var. Futbol ailesi olarak en büyük sorumluluğumuz; bu hassasiyetin, bu dayanışma ruhunun, birlik ve beraberliğin çok daha canlı kalması etkin olmak durumundayız. Bizler duygusal olarak acılar çekiyoruz, fiziken çok uzakta olduğumuz için bir de günlük hayatlarımız var. Maçlar başladı, okullar başladı ama unutamayız. Bu hassasiyeti taze tutmak hepimizin görevi. Bu doğrultuda da 1 Mart gecesi, yayın kurucu önderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonluğunda bütün futbol paydaşlarının katılacağı bir gece düzenleyeceğiz. Hedefimiz on binlerce ailenin barınma ihtiyacını karşılamak. Şu an barınma ne büyük aciliyet gerektiren bir sorun. 1 kişinin bile barınma ihtiyacına çare olabilirsek ben onu kutsal bir görev olarak görüyorum. Futbol ailesi olarak dayanışma ortamında bir konteyner kent için çalışma yaptık. 1 Mart’tan itibaren haziran ayına kadar devam edecek. Büyük bir hedefimiz var; olacağına da canı gönülden inanıyorum. Bu bağlamda tüm taraftarların, taraftar derneklerinin, yurt içi-yurt dışı kulüplerin, futbolcuların, süper star futbolcuların bu kampanyaya destek olacağını ümit ediyorum. Buradan tüm vatanseverlere lütfen hepimizin çorbada tuzu olsun. Devletimizin, milletimizin en ihtiyaç olacağı dönemde geçiyoruz. Devlet, millet el ele bu yaraları saracağız. Tekrar başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Binlerce kişiyi enkazdan kurtaran herkese Allah razı olsun. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Bizler de ilk günden itibaren yaraları saracağız dedik. Hepimiz kırmızı-beyaz olduk. İnşallah futbolumuzda bu ılımlı ortam devam eder. Birlik ve beraberlik diliyorum.”