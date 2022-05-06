Ali Koç: "FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun."