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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Ali Koç: "FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun."
Ali Koç: "FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun."
Spor 06.05.2022, 15:31
Ali Koç: "FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun."