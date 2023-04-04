Ali Koç, Fenerbahçe antrenmanını takip etti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe Başkanı Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, antrenman öncesi teknik heyet ve takımla bir araya geldi. Takıma ve teknik ekibe desteklerine ileten Başkan Ali Koç, çalışmanın bir bölümünü de izledi.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.