Ali Koç, Dursun Özbek ve 6 Süper Lig takımı PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalar nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile çeşitli sebepler dolayısıyla 6 Süper Lig takımının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç’un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Burak Çağlan Kızılhan’ın Alanyaspor müsabakası sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un Alanyaspor ve Sevilla maçlarındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Galatasaray’ın kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevkine; öte yandan Konyaspor - Galatasaray maçında, iki kulübün ‘çirkin ve kötü tezahüratı’, ‘saha olayları’, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ile ev sahibi ekibin ‘usulsüz seyirci alınması’ ve ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Konyaspor Antrenörü Branimi Micovic’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş’ın, İstanbulspor maçında ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle; Beşiktaş Kulübü Antrenörü Bayram Kadir Bektaş ve Beşiktaş Kulübü Antrenörü Şeref Çiçek’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir FK ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’nın 9. maddesi uyarınca; Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu’nun aynı müsabakada ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun 20.03.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.