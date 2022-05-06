Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ’Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söy
Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ’Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."
Spor 06.05.2022, 15:10 06.05.2022, 15:25
Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ’Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."