Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ’Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söy

Ali Koç: "Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. ’Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri’ diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe’nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."