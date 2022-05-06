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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. ’Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım’ diyemediniz."
Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. ’Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım’ diyemediniz."
Spor 06.05.2022, 15:34
Ali Koç: "Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. ’Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım’ diyemediniz."