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Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
Spor 27.12.2021, 17:00
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."