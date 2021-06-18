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Ali Koç: Birçok isimle görüştük, kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör arayışlarının sürdüğünü belirterek, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor" dedi.

Spor 18.06.2021, 11:30
Ali Koç: Birçok isimle görüştük, kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor. Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek son durumu anlattı. Koç, şimdiye kadar birçok isimle görüştüklerini ancak hiçbirinin Türkiye'ye gelmek istemediğini söyledi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç’un, "Bu zamana kadar birçok isimle görüştük. Birçok önemli teknik direktör Türkiye’de çalışmak istemediğini iletti. Kimse gelmek istemiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 3 tane aday var. Bu 3 aday ile artık son görüşmeleri yapıp karar vereceğiz" dediği bildirildi.

Ali Koç’un 25-26 Haziran’daki seçimden sonra teknik direktör duyurusunu yapacaklarını belirterek, "Etik açıdan da düşündüğümüzde teknik direktör açıklamasını seçimden sonra yapmak istiyoruz. Seçim sonucu resmen açıklandıktan sonra. Kongreden birkaç gün önceye kadar anlaşma olur ama açıklama daha sonra olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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