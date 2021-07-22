Ali Koç: 7 senedir beklediğimiz şampiyonluğu bu sene yaşayacağız

Süper Lig'de Fenerbahçe yeni sezona hazırlanırken kulüp başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bayramlaşma töreninde konuştu.

Ali Koç bu sezon 7 yıllık şampiyonluk hasretinin sona ereceğini söylerken, "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Koç, "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız" şeklinde konuştu.