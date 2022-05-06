Ali Koç: "12 yaşında bir çocuğun; ’Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul’da kurallar farklı mı? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?"