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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Ak Parti bu provokasyonlara bugüne kadar geçit vermediği gibi bugünden sonra de geçit vermeyecektir!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Devlet kurumlarına, İçişleri Bakanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza dönük kasıtlı gerilim politikaları ve yürütülen iftira kampanyaları açık provokasyondur."
Ali Koç: "12 yaşında bir çocuğun; ’Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul’da kurallar farklı mı? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?"
Ali Koç: "12 yaşında bir çocuğun; ’Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul’da kurallar farklı mı? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?"
Spor 06.05.2022, 15:22
Ali Koç: "12 yaşında bir çocuğun; ’Formanı alabilir miyim?’ pankartı içeri alınmadı. Ama bu paçavra nasıl içeri alındı? İstanbul’da kurallar farklı mı? Emniyetimizin kuralları, şehirlere göre farklı mı işliyor?"