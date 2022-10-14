Ali Kemal Denizci kaza geçirdi

Trabzonspor’un efsanelerinden eski milli oyuncu Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarptı.

Trabzon Ortahisar İlçesi Beşirli Mahallesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Ali Kemal Denizci’ye motosiklet çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi.

Imperial Hastanesi’nde ilk tedavisi yapılan Denizci’nin genel durumunun iyi olduğu, kaburgalarından ve ayağından yaralanan efsane ismi, eski takım arkadaşlarından Serdar Bali ve yakın arkadaşları ziyaret etti.