Ali Eren Demirezen, Ukrayna’ya iddialı gitti

Ukrayna’da 20 Eylül’de ringe çıkacak olan boksör Ali Eren Demirezen, uzun bir aradan sonra eldiven giyecek. Demirezen’in promotörü Erol Ceylan, hedeflerinin büyük olduğunu ve dünya şampiyonluğuna uzanmak istediklerini ifade etti.

Ukrayna’da gerçekleşecek olan organizasyonda ringe çıkacak olan Ali Eren Demirezen, Viktor Faust ve Volkan Gökçek; antrenörleri Bülent Başer ve Mutlu Akın ile birlikte Ukrayna’ya gitti. Pandemi nedeniyle uzun süredir ringe çıkamayan ve maçları iptal olan ağır sıklet boksör Ali Eren Demirezen, ringden kazanarak inmeyi hedefliyor. Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı ve sporcunun promotörü Erol Ceylan, hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, "Viktor Faust ve Ali Eren Demirezen, dünyanın en iyi boksörleri arasında yer almaktadır. Bu iki boksörün üzerinde durarak ikisini de dünyanın zirvesine çıkarmak istiyorum. Ali, ülkemizdeki en iyi ağır sıklet boksördür ve dünya şampiyonu olabilecek kapasiteye sahip olan tek ağır sıklet boksördür. Bu yüzden Ali ile ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu yaşatmak istiyorum. Ali, bu karşılaşmanın ardından hiç ara vermeden hemen zorlu antrenmanlara devam edecek ve gelecek yıl kendisini dünya şampiyonluk eleme veya direkt dünya şampiyonluk maçına çıkarmayı planlıyorum. Hedefimiz dünya şampiyonluğudur, bunu da gözümüzün önünden hiç kaçırmayacağız" şeklinde konuştu.

Ali Eren Demirezen: "Hedeflerimize hızlı adımlarla koşacağız"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer sporcusunun performansından memnun olduğunu vurgulayarak, "Ali çok hırslı görünüyor. Dünyanın zirvesindeki dev maçlara hazır durumda. Önümüzdeki karşılaşmayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Ukrayna yolunda uçaktan açıklamalarda bulunan Ali Eren Demirezen ise her şeye hazır olduğunu ifade ederek, "Ülkeme şampiyonluk yaşatmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Kamp dönemimizi Bursa’da yaptık. Büyük sağlık tedbirleri altında çalışmalarımızı tamamladık. Bu şekilde yavaş yavaş profesyonel boks antrenman çalışmalarını ülkemize doğru kaydırmaya başladık. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu karşılaşma benim için önemli, çünkü bundan sonra vites yükselterek, hedeflerimize doğru hızlı adımlarla koşacağız" dedi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz da maçlar öncesinde açıklamalarda bulunarak, "Sporcumuz, ülkemizi 2016 Rio Olimpiyatları’nda büyük bir başarıyla temsil etti. Ali profesyonel boksa geçtiği günden beri üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başaran ender sporculardan birisidir. Ukrayna’daki karşılaşmayı kazanması durumunda dünyanın ilk 20 boksörü arasına girmeye hak kazanacak. Ayrıca profesyonel boksa geçtiği günden bu yana yaptığı 13 maçın 12’sini kazanmayı başardı. Tek yenilgisini de Amerika’da gerçekleştirdiği karşılaşmada kolundaki sakatlık nedeniyle Olimpiyat İkincisi Nijeryalı Efe Ajagba’ya karşı aldı" açıklamasını yaptı.