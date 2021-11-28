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Ali Eren Demirezen Hollywood’da ringe çıkıyor

İki eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz ve Amerikalı Charles Matrin’in dünya şampiyonluğu eleme maçına çıkacağı 1 Ocak gecesi ağır sıklette Ali Eren Demirezen de Amerikalı rakibi Gerald Washington’a karşı yumruk sallayacak.

Spor 28.11.2021, 20:22 28.11.2021, 21:06
Ali Eren Demirezen Hollywood’da ringe çıkıyor

İki eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz ve Amerikalı Charles Matrin’in dünya şampiyonluğu eleme maçına çıkacağı 1 Ocak gecesi ağır sıklette Ali Eren Demirezen de Amerikalı rakibi Gerald Washington’a karşı yumruk sallayacak.

Türk boksör Ali Eren Demirezen, 1 Ocak’ta Amerikalı boksör Gerald Washington ile karşılaşacak. Hollywood’un ünlü mekanlarından, dünya çapındaki dev maçların yapıldığı Seminole Hard Rock Hotel And Casino’da gerçekleşecek olan dev gala, tüm dünyada naklen yayınlanacak. Aynı gece Türk boks kulübü EC BOXİNG’in geleceğin şampiyonu olarak gördüğü ağır sıklet boksörü Viktor Faust da Gürcü boksör Lago Kiladze’ye karşı yumruk sallayacak.

Erol Ceylan: "Vites yükselttik"

Türk boks kulübü EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, artık vites yükselttiklerini belirterek, "12 yıllık kulüp geçmişimizde olimpiyat şampiyonlarından, dünya şampiyonlarına kadar yüze yakın sporcu mücadele vererek, dünya çapında başarılara imza attılar. Dünyanın her yerinde ringlere çıktık. 54 kez dünya çapında dev galalar düzenledik ancak Amerika’da ringe çıkmak bir başka. Bundan sonraki hedefimiz ise boksun mabedi olarak kabul edilen Amerika’yı fethederek, dünyanın devlerini dize getirmek. Bu doğrultuda iki yıldan bu yana Amerika’daki dev dünya şampiyonluklarında boksörlerimiz boy göstererek, önüne geleni deviriyor. Bundan sonraki hedefimiz boksun süper ligi olarak kabul edilen bu ülkede iki başarılı ismimiz olan Ali Eren Demirezen ve Viktor Faust, ile şampiyonluklara imza atmak" dedi.

Bülent Başer: "Sorumluluklarımızın bilincindeyiz"

Dünya klasmanındaki süper lige çıktıklarını belirten kulübün başantrenörü Bülent Başer de, "Amerika boksun zirvesi olarak kabul edilir, zirvede oksijen azdır ve nefes almak zordur, tüm bunların bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek hedefimiz var, o da dünya klasmanındaki ilk dört federasyonun en az birinden ülkemize ağır sıklette ilk dünya şampiyonluk kemerini getirerek, vatanımızın ağır sıklet bokstaki şampiyonluk hasretine son vermek. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Dünya devlerine kafa tutuyoruz"

EC BOXİNG Basın Danışmanı Vedat Alyaz ise Ali Eren Demirezen’in profesyonel arenada dört kez Avrupa şampiyonluğunu kazandığını belirterek, "Ali, profesyonel ringlerde çıktığı 15 maçın 14’ünü kazanarak bunlardan 11’ini nakavtla sonlandırmış yetenekli bir boksör. Şu anki rakibi Charles Matrin, dünyayı kasıp kavuran ve önüne geleni nakavt ederek 42 maçının 41’ini nakavtla kazanan Deonty Wilder’e karşı ringe çıkmış olan dev bir isim. Son derece çekişmeli geçecek olan karşılaşmalar nefesleri kesecek" açıklamasında bulundu.

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