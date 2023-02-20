Ali Eren Demirezen, Almanya’nın en iyi boksörü seçildi

Almanya’nın bir numaralı boks dergisi BOXİN1 başarılı ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen’i yılın en iyi boksörü seçti.

Türk boksör Ali Eren Demirezen, Alman boks dergisi tarafından yılın en iyi boksörü seçildi. Sporcunun promotörü ve EC BOXİNG Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Demirezen’in performansından oldukça memnun olduğunu vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonluğu adayları arasında bulunan Gerald Washington’u kendi evinde teknik nakavtla yenen Ali Eren Demirezen, ardından yine dev isimlerden Kevin Johnson’u devirdi. ABD’nin başarılı boksörlerinden Adam Kownacki’yi de yenince dünyanın en iyi boksörleri arasında yer aldığını ispatladı. Önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesindeki maçları yapması için elimizden geleni yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Sporcum dünyanın en iyileri arasındadır"

EC BOXİNG kulübü başantrenörü Bülent Başer, sporcusunun daha büyük ödülleri hak ettiğini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl yine Almanya’da boksun Oscar’ı ödülünü de alan Ali Eren Demirezen, gün geçtikçe daha da kendisini geliştiriyor. Bu da ödülleri ardı ardına toplamasını sağlıyor" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz, profesyonel arenada bugüne kadar çıktığı 17 maçın 16’sını kazanan sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inancının tam olduğunu belirterek şunları söyledi: "Milli takımda ülkemizi Rio Olimpiyatlarında temsil ettikten sonra, 2016 yılında dünyanın dev boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXİNG’e transfer olarak profesyonel boksa geçiş yapan boksörümüz, burada çıktığı ringlerde üç kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak büyük başarıya imza attı. Ardından gözünü boksun merkezi olan Amerika’ya dikti ve orada da çıktığı maçları ardı ardına kazandı" ifadelerini kullandı.