Ali Dağı’nın zirvesinde basketbol maçı

Kayseri’de 1890 metre yüksekliğe sahip Ali Dağı’na omuzlarında basketbol potası çıkaran iki spor tutkunu, zirvede eşsiz Kayseri manzarası önünde basketbol oynadı. En büyük sorun ise dik bir yapıya sahip olan dağdan aşağıya kaçan basketbol toplarıydı.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak ve sporcusu Eren Cengiz, Ali Dağı’nın zirvesinde eşsiz Kayseri manzarasında basketbol maçı yaptı. Zirveye 2 adet top ve basketbol potası çıkaran ikili, geçtiğimiz günlerde yamaç paraşütü şampiyonası için serilen branda üzerinde halatlarla belirlenen sahada basketbol oynayarak bir ilke imza attılar. Hasan Aksoyak, bu organizasyonu uzun zamandır planladıklarını söyledi. Konuyla ilgili konuşan Aksoyak, “Özellikle pandemi sürecinde salonlardan uzun süre uzak kalındığı için genelde açık havada ve az sayıda kişiyle yapılan aktiviteler tercih ediliyor. Hem basketbol hem de sporu sevdirmek için düzenli ve sürekli olarak farklı aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Basketbol benim için yaşam felsefesi vazgeçilmezim oldu. Aynı zamanda Ali Dağı’na zirve tırmanışı yapmayı da çok seviyorum. Bugün iki aktiviteyi birleştirerek çok farklı renkli eğlenceli unutulmaz bir aktiviteye imza attık. Tek dezavantajımız zeminin eğimli olmasından dolayı topun kaçma riskiydi. 2 defa topu kaçırdık. 1 tanesini bulduk ama 1 tanesi kayboldu. Artık Ali Dağı Zirve Tırmanışı yapanlardan kim bulursa ona hediyemiz olacak. Yıllardır amacım öğrencilerime ve sporcularıma örnek olarak önce iyi insan sonra iyi sporcu son olarak da iyi basketbolcular yetiştirmek, aynı amaç doğrultusunda sağlığım el verdiği sürece spor yapmaya ve yaptırmaya devam edeceğim" dedi