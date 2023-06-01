Ali Akman gol atamadan sezonu tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin, Alman ekibi Eintracht Frankfurt’tan satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladığı Ali Akman, sarı-kırmızılı formayla gol atamadan sezonu noktaladı.

Göztepe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde forvet bölgesini güçlendirmek için Alman takımı Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman’ı satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu. Büyük umutlarla transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, yaşadığı sakatlıklardan ve formsuzluğundan dolayı sezonun ilk haftalarında kulübede kalsa da, daha sonraki 4-5 maçta Teknik Direktör Ekrem Dağ tarafından ilk 11’e monte edildi. Sarı-kırmızılı ekipte bir türlü beklentileri karşılayamayan Akman, tekrar kulübeye çekildi ve rotasyon oyuncusu haline geldi.

Golü yok

Ali Akman, bu sezon Göztepe formasıyla 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 14 maça çıkarken, gol ve asist katkısı veremedi. Genç oyuncu, bu süreçte 6 maça ilk 11’de başlarken, 10 maça da sonradan dahil oldu. Akman, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda toplam 566 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.