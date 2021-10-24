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Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 2-1’lik Başakşehir mağlubiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, “Özgüvenini kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu durum bizim başımızı ağrıttı” dedi.

Spor 24.10.2021, 18:49
Alfons Groenendijk: “Özgüven kaybı başımızı ağrıttı"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 2-1’lik Başakşehir mağlubiyeti sonrasında yaptığı açıklamada, “Özgüvenini kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu durum bizim başımızı ağrıttı” dedi.

Süper Lig 10. haftasında evinde Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup olan Antalyaspor’un Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Maça iyi başladıklarını ve ilk 20 dakikada planladıkları oyunu sahaya yansıttıklarını ifade eden Groenendijk, iç sahada hedefledikleri galibiyete ulaşamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Groenendijk, "Maçta bireysel ve basit hatalardan dolayı gol yedik. Anlamadığımız şekilde bir özgüven kaybı yaşadık. Bu, takımdaki 7-8 oyuncuya yansıdı. İnancını ve özgüvenini kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu durum bizim başımızı ağrıttı. Karşımızdaki rakip çok daha sağlam basan, isteyen ve daha kaliteli oynayan taraftı. kinci yarıya daha baskılı istekli girmek istedik ancak bir türlü isteğimiz seviyeye ulaşamadık. Attığımız gol son dakikalarda geldiği için işimize yaramadı" dedi.

Başakşehir’i tebrik eden Groenendijk, hatalardan ders alıp daha çok çalışarak gelecek haftaya hazırlanacaklarını da sözlerine ekledi.

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