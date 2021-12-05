Alfons Groenendijk: “Oyuncularımız sanki maça yarım saat sonra çıkmış gibiydi”

Kayserispor mağlubiyetini değerlendiren Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, "Maçın başlama saati 13.30’du ancak ilk 30 dakikada bizde varlık gösteremeyen bir oyuncu grubu vardı. Onlar maça 14.00’de dahil oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor’a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, açıklamalarda bulundu. Kötü defans anlayışları yüzünden mağlubiyet aldıklarını söyleyen Groenendijk, “Kayserispor’u tebrik ediyorum. Bizden daha çok maçı isteyenden ziyade önemseyen taraf diyebilirim. Maçın başlama saati 13.30’du ancak ilk 30 dakikada bizde varlık gösteremeyen bir oyuncu grubu vardı. Onlar maça 14.00’de dahil oldu. Maçtan önce birçok hatırlatmalarımız vardı; ikinci toplar, baskılar, hava topları, ikili mücadeleler. Bunlarda hep ayakta kalan ve kazanan rakip oldu. Biz maalesef ki ilk 20-30 dakikadaki kötü defans anlayışımız ve oluşturduğumuz penaltı sonucu 2-0’lık sonuçla soyunma odasına girdik” şeklinde konuştu.

Groenendijk, karşılaşmanın genelinde kendilerini suçlamaları gerektiğini aktararak, “İkinci yarıyı hiç konuşmak istemiyorum. Çünkü şans oluşturamadık. Çok bir performans sergiledik. İki kişi eksik kalan rakibe karşı. Bu maç genelinde kendimize bakmalıyız, kendimizi suçlamalıyız. Bir öz eleştiri yapıp kendimizde hatalar aramalıyız. Bizim neleri düzeltebiliriz biz onlara motive olmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir kaza maçıdır önümüzdeki süreçte alınacak galibiyetlerin önüne geçen ufak bir iş kazası olarak değerlendirebiliriz bu maçı” ifadelerini kullandı.