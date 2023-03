Alexandru Maxim: “Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir fırsat”

Beşiktaş, Gaziantep FK’dan kiraladığı Alexandru Maxim, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir fırsat" dedi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde çalışmalarına devam etti. Gaziantep FK’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Alexandru Maxim antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Maxim, depremlerden hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı ile başlayarak, “Deprem nedeniyle tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke bir an önce ayağa kalkacaktır. Bizler de elimizden geldiğince destek olacağız. Beşiktaş’ta olmak benim için büyük bir fırsat ve gurur kaynağı. İlerleyen dönemde elimden geleni yaparak takıma katkı sağlamayı hedefliyorum. Gaziantep’te bulunduğum süre zarfında hep işime odaklandım. Transfer konuları menajerimin işiydi. Her zaman idmana ve sahaya odaklanan birisi oldum. Transferler ve söylentiler benim işim değil. İlgi alaka görmek güzel. Deprem nedeniyle Gaziantep FK’nın ligden çekilmesiyle buraya gelme imkanı doğdu. Bana başka kulüplerin de ilgisi vardı ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu. Tekrar söylüyorum, burada olmaktan çok mutluyum. Burada devam etmeyi isterim. Stadımızda taraftarımızın önünde daha fazla oynamak beni çok mutlu eder. Rakamlar benim işim değil, kulüplerin konuşması gereken bir şey. Beşiktaş benim bonservisimi almak isterse kulüpler kendi aralarında görüşmeler yapar. Ben kendi işime odaklanıyorum. Sezonu iyi bir şekilde bitirmeyi düşünüyorum. Şu an hedefim derbide fırsat bulursam yapabileceğim şeyler. Diğer konuya sezon sonu bakacağız. Burada kalmam istenirse ben de seve seve burada kalmak isterim. Hocamızın kararlarına saygı duyuyorum. Çalışıp kendimi hocamıza göstermeye çalışıyorum. İyi bir şekilde idman yapmaya çalışıyorum. Ne kadar süre aldığımın bir önemi yok, amacım takıma katkı sağlamak olacaktır” diye konuştu.

“Hedefimi küçük tutmuyorum”

Maxim, hedefinin oynadığı her kulüpte üst düzey performans olduğunu belirterek, “İspanya, Romanya ve Almanya’da oynadım. Türkiye farklı özellikleri olan bir ülke. Türkiye’de olmak güzel. Geleceğimi burada görüyorum diyebilirim. Öncelikle sağlıklı olmaya çalışıyorum. İyi bir şekilde çalışmaya devam edeceğim.

Hedefim, oynadığım her kulüpte üst düzey performans göstermek. Hedeflerimi küçük tutmuyorum. Hedefim goller ve asistlerle takıma katkı yapmaya çalışmak. Benim ve takımın hedefleri çok yüksek. Şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa’da boy göstermek için mücadele eden bir takımız. Benim hedefim de bu hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmak. Takım arkadaşlarım umarım milli takımlardan sağlıklı bir şekilde dönerler. Fenerbahçe’nin stadında daha önce oynadım, atmosferi biliyorum. Benim ilk derbim olacak, heyecanlıyım. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Umuyorum üç puanı kazanırız. Taraftarlarımız için kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi her maç çılgınca destekliyorlar. Herkesi mutlu etmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.