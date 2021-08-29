Alexandru Cicaldau’dan 3. maçında 2. gol

Galatasaray’un Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Kasımpaşa karşısında attığı golle 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau’dan geldi. Müsabakanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan’ın asistinde Cicaldau meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sarı-kırmızılılar ile 3. karşılaşmasına çıkan 24 yaşındaki futbolcu bu sezonki 2. gol sevinci yaşadı. Rumen futbolcu ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan GZT Giresunspor müsabakasında da 1 gol kaydetmişti.

Mücadeleye 11’de başlayan Alexandru Cicaldau ikinci yarıda yerini Taylan Antalyalı’ya bıraktı.