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Alexandru Cicaldau ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Spor 25.07.2021, 15:10
Galatasaray’ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarla birlikte ilk antrenmanına çıktı.Galatasaray’ın Rumen ekibi Universitatea Craiova’dan transfer ettiği Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı. 24 yaşındaki futbolcu antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.