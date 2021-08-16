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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Spor 16.08.2021, 18:48
Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş’ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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