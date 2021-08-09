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Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Siz istediniz, ben geliyorum

Alex Teixeira, İstanbul'a doğru yola çıktı. Beşiktaş'ta, resmi hesabından Teixeira'yı ilk kez paylaştı. Teixeira taraftarlara, "Siz istediniz, ben geliyorum" mesajı yolladı. Brezilyalı yıldız 16.50'de İstanbul'a iniş yapacak..

Spor 09.08.2021, 14:35 09.08.2021, 14:52
Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Siz istediniz, ben geliyorum

Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria bugün saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.

"SİZ İSTEDİNİZ O GELİYOR"

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Siz istediniz o geliyor" notu düşüldü. Videoda taraftarlara seslenen Alex ise "Siz istediniz ben geliyorum" dedi.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

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