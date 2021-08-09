Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj: Siz istediniz, ben geliyorum

Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria bugün saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak.

"SİZ İSTEDİNİZ O GELİYOR"

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Siz istediniz o geliyor" notu düşüldü. Videoda taraftarlara seslenen Alex ise "Siz istediniz ben geliyorum" dedi.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek.

Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.