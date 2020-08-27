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Alex Marquez drone’a meydan okudu
MOTOGP TAKIMLARINDAN REPSOL HONDA PİLOTU, RED BULL SPORCUSU ALEX MARQUEZ , AVUSTURYA GP’Sİ ÖNCESİ DRONE İLE YARIŞTI. KEYİFLİ ANLARA SAHNE OLAN YARIŞTA SON MOTO2 ŞAMPİYONU İSPANYOL PİLOT DRONE’A GEÇİT VERMEDİ.
Spor 27.08.2020, 12:26
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MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu, Red Bull sporcusu Alex Marquez , Avusturya GP’si öncesi drone ile yarıştı. Keyifli anlara sahne olan yarışta son Moto2 şampiyonu İspanyol pilot drone’a geçit vermedi.
MotoGP takviminin beşinci durak noktası olan Avusturya GP yarışı öncesinde Red Bull Ring enteresan bir yarışa ev sahipliği yaptı. MotoGP takımlarından Repsol Honda pilotu Alex Marquez, drone ile yarıştı. Nefes kesen görüntüler ortaya çıkaran yarışı son Moto2 şampiyonu Marquez kazandı.
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