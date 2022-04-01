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Alex Dreyfus: “Futbol ekosistemine 200 milyon Dolar gelir sağladık”

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus, futbola sağladıkları gelirlerden ve Messi’yle yaptıkları anlaşmanın içeriğinden bahsetti. Dreyfus, futbol ekosistemine 200 milyon Dolarlık gelir sağladıklarını belirterek, Messi’yle yapılan marka elçiliği anlaşması çerçevesinde, “Messi’yi bir gün Türkiye’ye getirebilirsek harika olur” dedi.

Spor 01.04.2022, 10:21
Alex Dreyfus: “Futbol ekosistemine 200 milyon Dolar gelir sağladık”

Socios.com’un kurucusu ve CEO’su Alex Dreyfus, futbola sağladıkları gelirlerden ve Messi’yle yaptıkları anlaşmanın içeriğinden bahsetti. Dreyfus, futbol ekosistemine 200 milyon Dolarlık gelir sağladıklarını belirterek, Messi’yle yapılan marka elçiliği anlaşması çerçevesinde, “Messi’yi bir gün Türkiye’ye getirebilirsek harika olur” dedi.

2018 yılında kurduğu Socios.com platformuyla, taraftarlara kulüplerinin alacağı kararlarda söz sahibi olma imkanı veren ve bugüne kadar Barcelona, Manchester City, Milan, Juventus, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra Türkiye’den Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Alanyaspor, Göztepe ve Samsunspor ile anlaşma yaparak gelir elde etmelerini sağlayan Socios.com’un kurucusu Alex Dreyfus, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. ‘Taraftar token’ sahiplerinin, kulüplerinin aldığı kararlarda etkili olmasına, yeni tip kulüp üyeliği benzetmesi yapan Dreyfus, futbol ekosistemine bugüne kadar sağladıkları 200 milyon Dolar ile önemli bir gelir sağladıklarını söyledi.

“Türkiye’de çok ciddi bir ilgi gördük”

Taraftar tokenlarını 4 yıl önce başlattıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Alex Dreyfus, “4 sene önce yola çıkıp taraftar tokenlarını başlattığımızda Türkiye’nin bizim için bu kadar büyük bir cazibe merkezi olacağını tabii ki bilmiyorduk ama Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Galatasaray ve Trabzonspor gibi ekiplerle anlaştıktan sonra ciddi bir geri dönüş aldık ve ilgi gördük. Yapmak istediğimiz şey taraftarlarla kulüp arasında bağ oluşturmak ve yeni bir üyelik sistemi gibi dijital bir dönüşüm sağlamak. Önümüzdeki dönemde de yeni içerik ve partnerlerle yenilikleri getiriyor olacağız” dedi.

Taraftar tokenlarıyla, takımlarına gönül veren kişilerin kulüplerinin aldığı kararlarda söz sahibi olmasının yeni bir tip kulüp üyeliği gibi düşünülebileceğinin altını çizen Dreyfus, “Aslında yeni bir tür kulüp üyeliği gibi düşünebiliriz bu durumu. Blok zincir gibi teknolojileri kullanarak aslında kulüp üyelerinin ve yönetimlerinin dahil olduğu karar mekanizmalarını aslında biraz daha aşağıya yani taraftarlara indirgemiş oluyoruz. Böylelikle hem taraftarlar için kulüpleriyle daha yakın olma deneyimi sağlama imkanı hem de kulüplerine bir aidiyet fırsatı sağlıyoruz. Tabii ki çok kritik kararlar yönetimler tarafından verilmeye devam ediyor ama olabildiğince taraftarları buna dahil etmeye çalışıyoruz” diyerek devam etti.

“200 milyon Dolarlık gelir sağlamayı başardık”

Kurdukları platform çerçevesinde ilk olarak Avrupa’nın devleri Paris Saint-Germain ve Juventus ile anlaştıklarını hatırlatan Socios.com kurucusu Alex Dreyfus, “3. kulübümüz ise Türkiye’nin en büyük camialarından Galatasaray oldu. Bunun için de aslında bu bize Türkiye’de harika bir hikaye oluşturma imkanı verdi. Hem kulüpler tarafından ciddi bir ilgi oldu hem de taraftarlık anlamında. 2021 ve 2022’nin taraftarlara ve kullanıcılara taraftar tokenları anlatmak ve eğitmek anlamında oldukça faydalı ve açıklayıcı geçtiğini düşünüyoruz. Olabildiğince daha çok insana anlatmaya çalıştık. Ayrıca taraftar tokenlarının olabildiğince kullanım alanlarını geliştirmek, yeni içerikler eklemek, taraftarlara daha cazip bir dünya sunmak istiyoruz. Blok zincir gibi dijital teknolojilerin hayatımıza girmesi, bu konularda bize inovatif projeler geliştirme imkanı sunuyor” şeklinde konuştu.

Blok zincir teknolojisine gösterilen ilgiyle birlikte birçok kişinin bu alanda yatırım yaptığını da ifade eden Dreyfus, “2021 yılında blok zincir endüstrisine ciddi bir ilgi oluştu. Ciddi sayıda insan bu konuya yatırım yapmaya başladı. Biz de Socios olarak çok ciddi sayıda insana ulaştık ve büyük bir ilgi imkanı oluşturduk. Toplamda kulüplerle, spor ortaklarımızla 200 milyon Dolarlık bir gelir sağlamayı başardık. Bu yepyeni bir gelir kaynağı. Bilet satışından, kulüp üyelerinin aidatlarından çok daha farklı bir gelir modeli. Kulüplere yeni alanlar ve nefes alma imkanları sağlayan bir gelir modeli oluşturmuş olduk” açıklamasını yaptı.

“Messi’yi, Türkiye’ye getirebilirsek harika olur”

Taraftar tokenlarının fiyatlarının belirlenmesindeki faktörlerle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Alex Dreyfus, “Taraftar token fiyatları için şu anda hali hazırda belirli bir dinamik oluştuğunu söyleyemeyiz. Piyasa henüz olgunlaşma aşamasında. Biz insanlara bir platform sağlıyoruz ve taraftarlık algılarını geliştirme imkanı oluşturuyoruz. Bütün bu fiyat değişimlerine karar veren aslında piyasanın kendisi oluyor. İnsanlar taraftarlık etkileşimini sağladıkları platformda aynı zamanda al-sat da yapabiliyorlar. Burada belirleyici olan piyasanın kendi şartları ve koşulları oluyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en önemli isimlerinden Messi ile marka elçiliği anlaşmasına da imza atan Socios.com’un kurucusu Alex Dreyfus, yapılan anlaşmayla ilgili olarak da, “Messi tarihin en büyüklerinden birisi ve bizimle de marka elçisi olarak çalışacak. Televizyon kampanyalarında, dijital kampanyalarda, reklamlarda yer alacak. Ama maalesef hem maç takvimi hem de programından dolayı şu anda Türkiye’de henüz Messi’ye özel geliştirdiğimiz bir organizasyon yok. Ama marka elçisi olarak çeşitli yeni içerikler oluşturmada, 400 milyona yakın takipçisiyle sosyal medyada ciddi bir insan sayısına ulaşmamızı sağlayacak. Ama Türkiye bizim için en büyük piyasalardan birisi ve buradaki kullanıcılarımıza çok önem veriyoruz. Türkiye’deki çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Umarım bir gün belki takımla birlikte değil ama Messi’ye özel Türkiye’de bir etkinlik yapabilir ve Türk futbol severlerle buluşturabilirsek harika olur” cümlelerine yer verdi.

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