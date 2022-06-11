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Alex de Souza’nın acı günü

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti.

Spor 11.06.2022, 12:47
Alex de Souza’nın acı günü

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza hayatını kaybetti.

Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, pankreas kanseri tedavisi gören babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini duyurdu. 67 yaşında hayatını kaybeden Souza için Fenerbahçe Kulübü de bir taziye mesajı yayımladı. Sarı-lacivertliler, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza’nın babası Adenir Rodrigues de Souza’nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza’ya Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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