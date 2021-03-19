Alex De Souza'nın yeni takımı belli oldu!

Adı daha önce de Yeni Malatyaspor ile anılan Alex De Souza teknik direktörlük için kolları sıvadı.

Brezilya basının yaptığı habere göre; Alex De Souza, Sao Paulo U20'nin teknik direktörlüğünü yapmaya başlayacak.

Yapılan habere göre, eski Fenerbahçeliye 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Sau Paulo'da 11 yıl teknik adamlık yapan Orlando Ribeiro'nun ardından yönetim, Alex'te karar kıldı. Souza'nın göreve önümüzdeki ay içerisinde başlaması bekleniyor.