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Alex De Souza'dan Türkiye'ye tebrik mesajı
Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex De Souza, Hollanda maçı sonrası millileri tebrik etti.
Spor 25.03.2021, 13:22 25.03.2021, 13:30
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Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da Sau Paulo'nun U20 takımının antrenörlüğüne başlayan eski Fenerbahçeli Alex De Souza, Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımı'mıza tebrik mesajı yolladı.
Bravo @yilmazburak17 ⚽️⚽️⚽️— Alex de Souza (@Alex10) March 24, 2021
Bravo @hakanc10 ⚽️
Tebrikler ????????????????????????????????