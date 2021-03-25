banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Çanakkale'de bitcoin ile kumpir satışı başladı
Kurlar güne yükselişle başladı!
Kurlar güne yükselişle başladı!
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Alex De Souza'dan Türkiye'ye tebrik mesajı

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Alex De Souza, Hollanda maçı sonrası millileri tebrik etti.

Spor 25.03.2021, 13:22 25.03.2021, 13:30
4
Alex De Souza'dan Türkiye'ye tebrik mesajı

Geçtiğimiz günlerde Brezilya'da Sau Paulo'nun U20 takımının antrenörlüğüne başlayan eski Fenerbahçeli Alex De Souza, Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takımı'mıza tebrik mesajı yolladı. 

 

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu