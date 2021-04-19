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Aleksander Ceferin: “Süper Lig’de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig’de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Kupası’nda oynayamayacaklarını açıkladı.

Spor 19.04.2021, 16:03
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Aleksander Ceferin: “Süper Lig’de oynayacak oyuncular milli takımlarda oynayamayacak”

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Süper Lig’de oynayacak futbolcuların Avrupa Şampiyonası’nda ve Dünya Kupası’nda oynayamayacaklarını açıkladı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa’nın 12 dev kulübünden açıklama geldi. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, ‘Avrupa Süper Ligi’nin’ kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, “Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar” dedi.
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