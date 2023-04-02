Aleksandar Stanojevic: "Oyuncularım son ana kadar vazgeçmediler ve savaştılar"

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, berabere kalmalarına rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularım son ana kadar vazgeçmediler ve savaştılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bu maçta elinden geleni yapmaya çalışan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son ana kadar vazgeçmediler ve savaştılar. Pas hakimiyetinde daha domine olan takım bizdik. Galip gelemedik ama netice olarak memnun olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Ümraniyespor karşısında kendi filelerini havalandıran Kahraman Demirtaş hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Stanojevic, "Genel anlamda iyi olduğunu söyleyebilirim. Uzun süre oynamadığı için ayak uydurmakta güçlük çektiğini gördüm ama zamanla takıma ayak uydurup faydalı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.