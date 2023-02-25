Aleksandar Stanojevic: "Kırmızı karttan sonra oynamak zorlayıcı oldu"

Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Fenerbahçe karşısında gördükleri kırmızı karttan sonra oyunun kendileri için zor olduğunu ifade etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileterek sözlerine başlayan Stanojevic, “Tabii ki fener bu maçta fener iyi bir performans ortaya koydu. İlk 15 dakika içinde hakemin neden bize birkaç sarı, kırmızı kart verdiği ile ilgili muallak durumdayım. Bu bizi zorlu duruma soktu. Maçtan önce yeni kurallar prensipleriyle ilgili bilgi aldım. Konuşmayla ilgili iki üç istişare yapılabileceği söylendi. Sadece konuşmaktan aldığımız kartlar maçın başında bizi yaraladı ve tempomuzu düşürdü. Fenerbahçe bugün ciddi bir performans ortaya koydu ve galip oldular. Fakat başımıza gelen durumların olmamasını temenni ederim” şeklinde konuştu.

“Gelecek maçlarda kendimizi gösterme ihtimalimiz artacak”

Stanojevic, kırmızı karttan sonra oynamanın kolay olmadığını aktararak, “Başlangıçtan itibaren kırmızı kart durumunda sonra oynamak zorlayıcı oldu. Bununla ilgili açıklamaları yaptım. Özellikle yeni yeni transferleri kullanamamamız bizi etkiledi. Gelecek maçlarda kendimizi öne koyabileceğimizi söyleyebilirim. Kendimizi gösterme ihtimalimiz artacak” ifadelerini kullandı.