ALC, PSG Academy World’a giden 3 kız sporcuya sponsor oldu

Paris Saint-Germain Kulübü’nün 1-6 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği Dünya Kupası organizasyonuna katılmak için Paris Saint Germain Academy Turkey, 33 sporcusunu Fransa’ya götürecek. ALC, 3 kız sporcuya sponsor olacak.

Paris Saint Germain Academy ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren ALC, Paris’te düzenlenecek Word Cup öncesi bir iş birliğine imza attı. Dünya genelindeki tüm Paris Saint-Germain akademileri arasında 1-6 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek World Cup organizasyonu için kadro çalışmalarını sürdüren Paris Saint Germain Academy Turkey, ALC’nin de destek verdiği kız takımıyla bu sezon oldukça iddialı bir konumda yer alıyor.

İki kuruluş arasında sponsorluk anlaşması, Ümraniye’de bulunan Paris Saint-Germain Academy İstanbul Merkez Kampüsü’nde imzalandı. Törene, Paris Saint Germain Academy Turkey Kurucusu Nihat Uğurlu, ALG Genel Müdürü Mahmut Şevluk ile Paris Saint-Germain Academy Turkey sporcuları ve basın mensupları katıldı.

Anlaşma ile ilgili bilgiler aktaran Nihat Uğurlu, “Paris Saint-Germain metodolojisi ve antrenman programlarını 10 şehir 17 lokasyonda hayali profesyonel futbolcu olmak isteyen sporculara öğretiyoruz. İlerleyen dönemde Türk futbolunu doğru sporcu yetiştirme noktasında besleyecek olan projemize ilgi her geçen gün artıyor. Eğitimlerini düzenli alan ve sportif başarı gösteren sporcularımız arasından 3 takımı; toplamda 33 kişiyi Paris’te 1-6 Haziran 2023 tarihinde düzenlenecek olan World Cup’a götürüyoruz. Bu yıl ilk kez kız takımımız ile de turnuvaya katılacağız. Paris’te Türkiye’yi temsil edecek kız takımıza ALC firması destek oldu ve 3 sporcumuzun maliyetlerini üstlendiler. ALC kurumunu bu özverili desteklerinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının hayallerine dokunmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren ALC Genel Müdürü Mahmut Şevluk ise, “Çocuklarımızın eğitim ve spor alanlarında daha da başarılı olmasını, kendilerinden söz ettirmesini istiyoruz. Bu konuda elimizden gelen tüm desteği ALC Servis olarak sağlama amacındayız. Ülkemizdeki spor dallarına baktığımızda; örneğin, voleybol branşında kadın sporcularımız çok başarılılar. Aynı başarıyı global ölçüde futbolda da yakalamak adına Paris Saint-Germain Academy Turkey ile bir işbirliğine giderek sponsorluk anlaşması imzaladık. Gönülden inanıyorum ki dünya yakın gelecekte Türk kız futbolcuların başarılarını konuşacak ve biz de bundan gurur duyacağız. Bu anlaşma ile kız çocuklarımızın vizyon ve yeteneklerinin ülke sınırlarını aşan hedeflere odaklanmasını, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlamak bizim için en büyük mutluluk. Umarım her geçen sene daha çok kız çocuğunun hayatına dokunabiliriz” şeklinde konuştu.