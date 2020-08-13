banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...

Albert Riera: "Fatih Terim, bir okul gibi"

GALATASARAY'IN YENİ ANTRENÖRÜ ALBERT RİERA, TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM'İN BİR ANTRENÖRÜN BAŞLANGIÇ YAPABİLMESİ İÇİN MÜKEMMEL BİRİ OLDUĞUNU BELİRTEREK, "ONU İZLEYİP ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİM. ÇÜNKÜ O, BİR OKUL GİBİ" DEDİ. RİERA AYRICA HEDEFİNİN KULÜBE VE FATİH TERİM'E YARDIMCI OLMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Spor 13.08.2020, 16:12
9
Albert Riera: "Fatih Terim, bir okul gibi"

Galatasaray’ın yeni antrenörü Albert Riera, Teknik Direktör Fatih Terim’in bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri olduğunu belirterek, "Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi" dedi. Riera ayrıca hedefinin kulübe ve Fatih Terim’e yardımcı olmak olduğunu söyledi.

Galatasaray’daki futbolculuk kariyerinin ardından sarı-kırmızılılara antrenör olarak dönen Albert Riera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendisini evinde gibi hissettiğini dile getiren Riera, "Burada her zaman çok iyi hissettiğimi söylemiştim. Fatih Terim ile daha önce yaptığımız bazı görüşmelerde. Futbol kariyerimi bitirdikten sonra bir gün Galatasaray’ın bana ihtiyacı duyması halinde kulübe yardımcı olmak istediğimi söylüyordum. Burada benim için en önemli olan şey kulüp için faydalı olabileceğimi hissetmek. Ligi iyi biliyorum, kulübü tanıyorum, işlerin nasıl yolunda götürülebileceğini biliyorum. Dediğim gibi, kulüp için faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Kulübün, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’daki diğer kulüplerde de oynamış eski bir oyuncu olarak kazanmış olduğum tecrübelerden faydalanmasını istedim. Neler olacağına birlikte bakalım; ama burada gerçekten çok mutluyum. Tüm hedefim, kulübe ve hocama her açıdan yardımcı olabilmek" diye konuştu.

"Fikrin benden geldiğini söylemeliyim"

Antrenörlük kariyerine Galatasaray’da adım atmak istediğini dile getiren İspanyol antrenör, "Kariyerimi tamamladıktan sonra İspanya Futbol Federasyonu’nun UEFA lisans programına katıldım. B, A ve Pro Lisans. Bu dönemde Fatih Hoca ile gelişimim hakkında konuşuyorduk. Bir yıl önce UEFA Pro Lisans aldığımı biliyordu. Fikrin benden geldiğini söylemeliyim. Türkiye’de ve Galatasaray’da geçirdiğim yıllar boyunca ondan çok şey öğrendiğimi her zaman ifade ettim" dedi.

"Hayatım boyunca en önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu"

Teknik Direktör Fatih Terim’in kendisine kattığı çok şey olduğunu söyleyen 38 yaşındaki antrenör, "Sadece oyuncu olarak değil, insan olarak da aynı zamanda bir kulüpte disiplini ve organizasyonu sağlama konusunda da ondan çok şey öğrendim. Kariyerim boyunca en fazla Galatasaray’da forma giydim. Burada neredeyse dört yıl geçirdim. Burada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Kariyerim ilgili konuşulduğu zaman insanlar genellikle Liverpool’u hatırlatıyorlar. Liverpool köklü bir kulüp ve şu an hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Ama ben hep aynı cevabı verdim. Evet, Liverpool çok tarihi bir kulüp olabilir; ancak benim hayatım boyunca en faydalı olduğumu, en değerli görüldüğümü, en sevildiğimi ve önemsendiğimi hissettiğim kulüp Galatasaray oldu" ifadelerini kullandı.

"Burada ona yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım"

Galatasaray’a geliş sürecinden bahseden Riera, "Pro lisansımı aldıktan sonra kalbim bana antrenörlük kariyerime başlamak için en mutlu hissedeceğim yerin Galatasaray olduğunu söyledi. Hocama da bunu söyledim. Burada ona yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım. Aynı zamanda ondan öğrenmeye devam edeceğim. Çünkü oyuncu olmakla antrenör olmak çok farklı. Bu yüzden buradayım, yardımcı olmak için. Size onunla olan konuşmamı özetlemem gerekirse ona, ’Hocam, size yardımcı olmak için buradayım eğer takım için faydalı olabileceğimi düşünüyorsanız burada olmak beni çok mutlu eder benden ne isterseniz yapmaya hazırım’ dedim" şeklinde konuştu.

"Fatih Terim, bir okul gibi"

Fatih Terim ile birlikte antrenörlük kariyerinde çok şey öğreneceğini vurgulayan Albert Riera, "Hepimiz hocanın tecrübesinin farkındayız. Türkiye’nin tüm zamanlardaki en iyi teknik direktörü. Ayrıca sadece bir teknik direktör olarak değil takımla ilgili birçok farklı alanı yönetebilen biri o. Hocadan her detayı yönetmeyi öğrenmek benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Hocadan öğrenebileceklerim arasında saha içi, saha dışı, teknik, taktik soyunma odasını yönetmek, karakter oyunculara nasıl davranılabileceği, psikoloji gibi konular var. O, oyuncuların psikolojisine de çok önem veren biri. Bazı antrenörler teknik ve taktik anlamda iyi olabilir. Ancak Fatih Terim ile çalışmayı arzu etmemin sebebi tüm bunları başarılı bir şekilde yönetebilmesi. Bir antrenörün başlangıç yapabilmesi için mükemmel biri. Onu izleyip ondan çok şey öğrenebilirim. Çünkü o, bir okul gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25