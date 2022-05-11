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Alara Altundağ, Çukurova Belediyesi’nde
Sultanlar Ligi’nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altundağ’ı transfer etti.
Spor 11.05.2022, 11:23
Sultanlar Ligi’nin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi SK, Alara Altundağ’ı transfer etti.
Sultanlar Ligi’nin yeni takımı Çukurova Belediyesi Spor Kulübü dış transfere devam ediyor. Daha önce 10 oyuncu ile anlaşan turuncu-mavililer 11. dış transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Daha önce PTT, Keçiören Belediye ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altundağ yeni sezonda Çukurova Belediyesi SK formasını giyecek.