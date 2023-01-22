Alaplı Alges evinde iki de iki yaptı

Türkiye Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde mücadele eden Alaplı Alges takımı ligin ikinci haftasında kendi evinde galip gelmeyi başardı ve iki de iki yaptı.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Oturarak Voleybol Süper Ligi’nde mücadele eden Alges Alaplı Takımı kendi evinde Eskişehir Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ile karşılaştı. İlk hafta Ankara takımını deplasmanda 3-1 yenen Alges, kendi evinde Eskişehir takımı karşısında 3-1 galip gelmeyi basardı ve iki de iki yaptı. Alaplı taraftarının büyük destek verdiği karşılaşmada maç bitimi renkli görüntüler oluştu. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin maç öncesi Alaplı Alges takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

Başkan Korkut’tan Alaplı halkına davet

Oturarak Voleybol Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Korkut maç bitimi yaptığı açıklamada; “Bu yıl ilk defa Deplasmanlı Süper Lig’e döndük. Evimizde ilk maçımızdı ve büyük bir destek vardı takımımıza. Bu destek ilerleyen maçlarda daha da artacaktır. 8 yıldır bu ligdeyiz ve en çok kupa kazanan takımız. Tüm Alaplı halkının bize sahip çıkmasını bekliyoruz ve destek istiyoruz. Bende kulüp başkanlığını bıraktım şuan Kulüpler Birliği başkanıyım ama Alaplı Alges takımımızı büyütmek ve Alaplı’da sporu yaymak adına elimizden geleni yapıyoruz. 15 gün sonra Konya takımı gelecek buraya. Tüm halkımızı Süper Lig takımımızı desteklemeye davet ediyorum” dedi.